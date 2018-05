Freudenstadt Altes Foto gibt Denkmalverein Rätsel auf

Zum einen hat eine Freudenstädter Bürgerin ein vor Jahren im früheren Grandhotel erworbenes Objekt, einen Original-Kerzenleuchter, dem Verein vermacht. Zum anderen ist der Verein durch die Überlassung eines historischen Fotodokuments auf eine spannende wie rätselhafte Spurensuche gesetzt worden.

Den aus Holz gedrechselten, vornehm übermalten Kerzenständer hatte Katharina Richling einst dem Hotel noch vor der Jahrhundertwende abgekauft, als noch Pachtbetreiber dessen Geschicke lenkten. Das formschöne Stück hat wohl bereits zu Zeiten der Fürsten- und Adels-Gästelisten die Hotelhalle geziert. Katharina Richling hielt den Kerzenleuchter seither in ihrer Wohnung in Ehren, kam aber letztlich zu dem Schluss, dass das historische Ausstattungs-Accessoire "zurück in die Waldlust gehört". Das wertvolle Stück soll künftig an geeigneter und sicherer Stelle ausgestellt werden, teilt der Verein mit.

Eine besondere, weil mit Rätsel-Suchspannung verbundene Leihgabe hat Karlhorst Fahrner dem Denkmalverein vermacht: Die wohl einzigartige Fotografie einer Waldpark-Kapelle, die sich, darauf weisen zumindest die mitgelieferten Verweise hin, oberhalb des Luz-Waldlusthotels und leicht unterhalb des Ernst-Luz-Wegs befunden haben muss. Die "Ecco homo"-Kapelle (lateinisch für "Sehet, welch ein Mensch") müsste aufgrund dieser Ortskoordinaten im oberen Bereich des heutigen Waldlust-Parkhangs gestanden haben. Zu sehen ist eine stattliche Andachtskapelle in einem eigens dafür kultivierten Park-Umfeld. Doch weder die dem Denkmalverein vorliegenden, bekannten Hoteldokumente noch andere Quellen lassen irgendwelche Rückschlüsse auf eine solche Kurkapelle im nahen Parkwald zu. Die schöne, hochauflösende Großaufnahme (Fotoglasplatte) zeigt die Kapelle, ihr unmittelbares Vorfeld, eine steinerne Sitzbank mit Kindern sowie Flaneure auf einem gepflegten Spaziersträßchen.