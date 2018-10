Freudenstadt Altes Firmengebäude wird abgerissen

Die Firma Georg Fetscher ist ein Traditionsunternehmen in Freudenstadt und stellt früher wie heute Biegeteile aus Draht und Band her. Dazu gehören beispielsweise Verschlüsse für Bügelflaschen, die in der jüngsten Zeit eine Art Renaissance erfahren haben.

Das Unternehmen trägt den Namen ihres Gründers Georg Fetscher, der im Jahr 1895 am Marktplatz in Freudenstadt begann Patent-Flaschenverschlüsse herzustellen. Das Geschäft boomte. Seit etwa 1910 wurde in einem größeren Gebäude an der Musbacher Straße produziert, erinnert sich Geschäftsführer Johannes Fetscher.

Als 1921 der Gründersohn Walter Fetscher das Unternehmen übernahm, wurden am neuen Standort zeitgemäße Drahtbiegemaschinen und –vorrichtungen angeschafft. Die stetige Aufwärtsentwicklung der Firma Fetscher wurde 1939 bis 1945 durch den Zweiten Weltkrieg und die Wirren der Nachkriegszeit unterbrochen, geht aus der Chronik des Unternehmens hervor. 1963 stiegen die beiden Söhne von Walter Fetscher, Hans und Werner Fetscher, in den Traditionsbetrieb ein.