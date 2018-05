Freudenstadt Alphornklänge begleiten buntes Programm

Als Vollblutmusiker begann Emil Epting bereits vor 14 Jahren mit dem Alphornblasen. Mittlerweile hat er mit Martin Schmieder, Bernd Schmieder, Werner Schnurr und Bernd Mayer Verstärkung bekommen. Vor sechs Jahren kam Dirigent Reinhard Züfle dazu, der die Alphorngruppe mit seinem Akkordeon begleitet. In schmucker Tracht stimmten die Alphornmusiker mit dem "Lorenz Choral" die Gäste ein. Auch für die weiteren Stücke wie das Klostertaler-Medley gab es viel Beifall. Ein wenig Alphornlehre gab es gratis dazu. In der Regel gibt das Instrument elf Naturtöne her. "Profis bringen bis zu 13 Töne heraus", informierte Reinhard Züfle. Dass die Musikanten auch auf Tenorhorn, Bariton, Posaune und Bass spielen können, belegten sie mit mehreren Stücken. Die Besucher schunkelten bei manchen Liedern kräftig mit.

Den Gassenhauer "Schön ist es auf der Welt zu sein", ursprünglich von Roy Black und Anita gesungen, stimmte das Duo Roland Epting mit Ehefrau Manuela an. "Ich geh für dich durchs Feuer" bekannten Josef Knapp und Jürgen Schnurr, die mehrere Hits der Amigos zum Besten gaben. Als Tramps aus dem Achertal erzeugten Jürgen Schnurr und Wolfgang Schmälzle wahre Lachsalven. Mitsingen und mitklatschen durfte das Publikum bei Roland Eptings gelungener Einlage mit Stimmungsmusik auf dem Akkordeon. Mit viel Gefühl wurde zum Abschluss das beliebte Volkslied "S’isch Feierabend" mit den Alphörnern angestimmt. Die Mischung aus Musik und Komödie kam bestens an.