Freudenstadt Alles hat zwei Seiten – auch in der Bürokratie

"Im ländlichen Raum gibt es in punkto Digitalisierung noch viel zu tun", so die Unternehmerin und Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald im Gespräch mit Esken. Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Sprecherin der SPD für Digitalpolitik hatte die geschäftsführende Gesellschafterin der Gläser GmbH in der Firmenzentrale in Bildechingen aufgesucht, wo die Fäden für die Gläser Group mit ihren Standorten in den USA, China und Mexiko zusammenlaufen.

Gläser erklärte, der schleppende Mobilfunk- und Breitbandausbau bereite kleinen und mittelständischen Betrieben Probleme. Die Digitalisierung habe sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt. "An manchen Orten unserer Region sind wir schon auf einem guten Weg, andernorts hinken wir der Entwicklung in den Ballungsräumen deutlich hinterher", betonte Gläser.

Esken ergänzte: "Vor allem für kleinere Kommunen birgt der Breitbandausbau oft Herausforderungen." Das Thema sei komplex, das Zusammenspiel mit Telekommunikationsanbietern oft schwierig. Gläser und Esken begrüßten den vom Land geförderten "Digital Hub", der den Mittelstand in der Region auf dem Weg der Digitalisierung begleiten und voranbringen soll.