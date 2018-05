Freudenstadt Alles andere als Luftschlösser

Alle diese Partner trafen sich nun in Altensteig, um über die weiteren Schritte in dem Projekt zu beraten. Und die haben vor allem die Bürgerbeteiligung zum Thema. So sind – ganz analoge – Bürger-Workshops geplant, bei denen die Einwohner der Kommunen ihre Meinung zur und ihre Wünsche an die Digitalisierung in ihren Gemeinden formulieren dürfen.

Proske sieht dabei in der ergebnisoffenen Herangehensweise eine große Chance: "Wo genau drückt der Schuh vor Ort? Bei den Einkaufsmöglichkeiten? Bei der Gesundheitsversorgung? Beim örtlichen Nahverkehr? Da wollen wir den Menschen vor Ort Gehör schenken und keine Luftschlösser entwickeln, die den Leuten am Ende wenig Mehrwert bieten", sagt der Verbandsdirektor.

Die Einladung zu den Bürger-Workshops erfolgt in Kürze durch die teilnehmenden Kommunen. Technisches Vorwissen ist für die Teilnahme an den Workshops im Übrigen überhaupt nicht notwendig. "Es geht uns ja gerade darum, Erleichterungen für ganz alltägliche Herausforderungen in der Kommune zu erreichen. Und da sind wir besonders auf unterschiedliche Sichtweisen gespannt", ergänzt Proske. "Und erwarten uns erheblichen Input vom Bürger – übrigens vom Schulkind bis zum Hochbetagten."

Ergänzt werden sollen die Workshops auch noch durch eine digitale Bürgerbeteiligung, in Kooperation mit der Hochschule Pforzheim auf die Beine gestellt. Mit dem Konzept soll lange nicht Schluss sein. Überzeugt das Konzept des "Digital Black Forest", dann könnte das Land das Projekt mit weiteren 100 000 Euro fördern, die dann in die Umsetzung des Konzepts fließen sollen.

Auch mit der Zahl der jetzt beteiligten Kommunen ist nicht zwingend Schluss, wie der Verbandsdirektor betonte. "Es muss nicht bei den neun Kommunen bleiben", so Proske.