Freudenstadt Alles andere als ein Kinderspiel

48 Stunden Zeit hatten die Teilnehmer, um so viele der angebotenen Spiele auszuprobieren wie sie wollten. "In jedem der 13 Pavillons fand eine andere Spielrunde statt, die Strategiespieler waren auf der Bühne untergebracht und dahinter gab es noch zwei Räume für ruhigere Spielrunden", erklärte Keller. Das Küchenteam versorgte sie alle mit Essen und Getränken – und das sogar am Platz. Denn wer gerade in ein Spiel versunken ist, möchte natürlich nicht durch die halbe Halle laufen, um sich eine Tasse Kaffee zu holen.