Freudenstadt Aktive Bürger Stützen der Demokratie

Seit sieben Jahren heben die Freudenstädter Sozialdemokraten mit dieser Ehrung Frauen und Männer heraus, die sich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen einsetzen. Zur Feierstunde im Stadthaus hatten sich viele SPD-Mitglieder, Freunde und Mitstreiter der Geehrten, sowie ehemalige Preisträger eingefunden, begrüßt von Kreisvorstandsmitglied Eberhard Haug. Den musiklischen Rahmen gestaltete das Duo Nadine Thomann (Flöte) und Jonathan Nestler (Cello).

Im Mittelpunkt standen die Preisträgerinnen Marianne Reißing, Elisabeth Gebele, Elisabeth Eiermann, Gesine Junghans (die nicht anwesend sein konnte) und Dorothea Hinrichs-Seeger als Vorstandsfrauen des Mehrgenerationenhauses Familien-Zentrum Freudenstadt (FZF) sowie der Imker Hubertus Jörg. SPD-Kreisvorsitzender Gerhard Gaiser und die selbst für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnete Ursula Nagel aus Horb hoben in kurzen Ansprachen Bedeutung und Rolle des Ehrenamts in der Gesellschaft hervor.

"Die Demokratie lebt von aktiven Bürgern, die sich freiwillig einbringen in unsere Gesellschaft", so Gaiser über die Ehrenamtlichen in Deutschland. Er verwies auf das Konzept der SPD-Bundestagsfraktion, das eine breitere Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auch in Arbeitszeit und Ausbildung vorsieht.