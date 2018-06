Freudenstadt Afrika zu Gast auf Marktplatz

Trommelgruppe ist wieder mit dabei

Tatsächlich wurde es für die Organisatoren immer schwieriger, das im Landkreis beliebte Fest überhaupt zu stemmen (wir berichteten). Die Probleme seien zwar nicht vom Tisch, aber es sei den Sponsoren und auch der Unterstützung von Freudenstadt-Tourismus zu verdanken, dass es weiter gehen kann, so die Kulturinitiative. Neben Joe Rain werden die Reggae-Band Rising Fire, die Gospel-Sängerin Eunice Njeri und auch die Band Tropical Beat das Fest musikalisch bereichern. Traditionell gehört die Matinee am Sonntagmorgen einer Band aus der Region. Dieses Mal wird "HPs Hausband" die Gäste und Aussteller auf den Tag einstimmen. Auch die Gruppe Dimbaya, die schon mehrfach auf dem Afrika-Fest vertreten war, wird wieder auftreten. Hierbei handelt es sich um ein Trommelprojekt von Freudenstädter Bürgern und Flüchtlingen, das auch bei den vorigen Festen großen Anklang fand. Auch der aus Burkina Faso stammende Künstler Adama wird mit seinen Riesenpuppen wieder an beiden Tagen dabei sein. Durch das Engagements des Kinder- und Jugendzentrums Freudenstadt (KiJuZ) wird an beiden Tagen auch wieder ein Kinderprogramm angeboten. Auch eine Disco wird es in diesem Jahr nach langer Pause wieder geben. Am Samstag, 30. Juni, kann ab 22 Uhr bis 1 Uhr im KiJuZ abgetanzt werden. Der afrikanische Markt ist am Samstag, 30. Juni, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. Juli, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.