Freudenstadt AfD-Frau Alice Weidel kritisiert Infektionsschutzgesetz

Über die Veranstaltung berichtet die AfD in einer Pressemitteilung. Deutschland befinde sich in der "schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg". Das beherrschende Thema in den Medien sei aber das Maskentragen. Im Bundestag wehre sich die AfD als "Rechtsstaats- und Freiheitspartei" dagegen und habe ein Normenkon­trollverfahren gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Denn das Gesetz werde dazu missbraucht, regierungskritische Demonstrationen zu verbieten.

Masken, so Weidel, machten nur in Einrichtungen der Gesundheits- und Altenpflege Sinn. Nachdem eine sinnvolle Prävention versäumt worden sei, habe "ein völlig überzogener Lockdown" zu einem Einbruch der Wirtschaft um zehn Prozent und einer Depression geführt. Die Gefährdung des Industriestandorts Deutschland habe allerdings bereits vor Corona begonnen, referierte Weidel. Sie zeige sich im Verlust von Kompetenzen und Fertigkeiten, in der geringen Netto-Investitionsquote und in den fehlenden Patentanmeldungen, die nach Asien oder in die USA verlagert worden seien.