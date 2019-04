Freudenstadt Adventure-Golfanlage: Neuer Freizeitspaß in der Nordstadt

Nachdem das Ehepaar eine Präsentation des Projekts an die Stadt geschickt hatte, kam prompt eine Einladung von Tourismusdirektor Michael Krause. "Er hat gleich großes Interesse bekundet", erinnert sich Georg Peters. Mit den ehemaligen Tennisplätzen in der Nordstadt, die von Georg Peters vom Besitzer langfristig gepachtet wurden, konnte auch schnell ein geeignetes Gelände gefunden werden.

Georg Peters und Andrea Menninger wollen die Adventure-Golfanlage selbst führen. Seine Frau arbeitet noch bis Juni und wird sich dann ebenfalls dem Projekt in Freudenstadt widmen. Der persönliche Kontakt zu den Gästen sei wichtig. "Wir machen das mit Herzblut", versichert Peters.

Zunächst will die Familie die tägliche Fahrt von Ammerbuch nach Freudenstadt in Kauf nehmen. Möglicherweise wird auch ein Umzug in Betracht gezogen. Auf dem Adventure-Golfplatz in Freudenstadt mit rund 3500 Quadratmetern Fläche, soll es auf 18 Bahnen mal rauf und mal runter über den nachgebildeten Marktplatz, durch den Friedrichsturm und eine große Kuckucksuhr, entlang und über einen Bach oder beispielsweise auch auf eine kleine Insel im Teich und vorbei an Waldtieren gehen. Auch ein Biergarten mit Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken und kleinen Speisen ist geplant. "Der Spielspaß soll für alle im Vordergrund stehen", sagt Georg Peters. Mitte Juli soll die Anlage eröffnet werden. Am 29. April wird der erste Spatenstich vorgenommen.

Adventure-Golf wird nicht auf statisch eingefassten Beton- oder Eternit-Bahnen wie Minigolf, sondern auf acht bis dreißig Meter langen Kunstrasen-Bahnen gespielt. Dadurch soll eher ein Golf- als ein Minigolf-Erlebnis vermittelt werden.