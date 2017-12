Freudenstadt Adventskalender als Überraschung

Freudenstadt. Monika Doerfer hatte die Veranstaltung vorbildlich organisiert und freute sich über den regen Besuch. Unter der Leitung von Nadine Thomann stimmte die Bläserklasse 6 des Kepler-Gymnasiums die Gäste mit vorweihnachtlichen Klängen auf das Fest ein. Gemeinsam wurde anschließend "O du Fröhliche" angestimmt.

Veronika Züfle trug eine spannende Weihnachtsgeschichte vor, und die DRK-Seniorentanzgruppe führte unter Leitung von Margarethe Wetzel-Kies einen Walzer auf. Auch beim Gospel "Mein kleines Licht" kam Begeisterung auf.

Bürgermeisterin Stephanie Hentschel freute sich über den guten Besuch der Feier. Die Weihnachtszeit sei dazu da, Ruhe zu finden und nachzudenken, führte sie aus – und sprach auch gesellschaftliche Fragen an: das menschliche Miteinander, gegenseitige Hilfe und Solidarität. Das menschliche Klima in der Stadt liege ihr am Herzen, betonte Hentschel.