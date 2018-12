Freudenstadt ADAC-Ortsclub gibt sich neuen Namen

Vorsitzender Peter Glitza berichtete in seinem Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dazu gehörten Stammtische, die Maiwanderung, die Rallye Retro-Classic, die Verkehrspräventionswoche, ein Sicherheitstraining für Senioren und die Teilnahme am Kinderferienprogramm. Schatzmeister Günther Burger berichtete ferner über die Ausflüge nach Colmar, zur Insel Mainau, nach Rottweil, Gegenbach und Trier. In Anschluss gab er seinen Finanzbericht ab.

Kassenprüfer Fritz Haas bescheinigte ihm eine ordentliche Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Bei den anschließenden Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Volker Marschaleck, Schatzmeister Günther Burger und Beisitzerin Roswitha Rauser im Amt bestätigt. Außerdem wurden Kurt Kalmbach und Jürgen Rauser als neue Rechnungsprüfer gewählt.

Ein besonderer Höhepunkt im kommenden Jahr ist die "Württemberg Historic", eine Oldtimerrallye des ADAC vom 16. bis 18. Mai mit Ausgangspunkt in Freudenstadt. Diese Rallye startete vor 20 Jahren zum ersten Mal in Freudenstadt und kommt zum Jubiläum wieder zurück. Es werden rund 120 Fahrzeuge beteiligt sein, sodass Freudenstadt an diesem Wochenende fest in der Hand der Oldtimerfahrer und -liebhaber sein wird. Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) war auch ein Thema in der Versammlung. Da eine Satzungsänderung notwendig war, wurde bei dieser Gelegenheit die gesamte Satzung aktualisiert – entsprechend der Vorgabe des ADAC Württemberg. Auch die Namensänderung wurde beschlossen. Zum Schluss der Mitgliederversammlung dankte Peter Glitza den anderen Vorstandsmitgliedern und den vielen Helfer bei Veranstaltungen.