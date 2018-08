Freudenstadt Abtauchen im Panorama-Bad

Die Nachfrage war groß, die angebotenen 40 Plätze waren schnell belegt. Im Sprungbecken des Schwimmbads konnten alle einmal das Tauchen testen. Elf Vereinsmitglieder hatten sich die Zeit genommen, die Kinder zu betreuen. Zunächst wurden Gruppen eingeteilt, dann wurde jeder Teilnehmer einzeln mit Tauchmaske, Schwimmflossen, Atemregler und Tauchflasche vertraut gemacht. Die fürs Schnuppertauchen erforderlichen Handzeichen wurden erklärt, ebenso die Handhabung des Druckausgleichs.

Nach dem Anlegen der Ausrüstung wurde jedes Kind einem der sechs professionellen Begleittaucher zugeteilt, und schon ging es los mit dem Abtauchen. Groß waren die Augen hinter der Maske, als erstmals bewusst wahrgenommen wurde, dass die Atmung auch unter Wasser funktioniert. Im Sprungbecken wurden mehrere Runden gedreht. Teilweise war das Händchenhalten des Begleittauchers gefordert, teilweise waren die Kinder keck und forsch, als wären sie alte Tauchhasen.

Manche der acht- bis 14-jährigen Kinder signalisierten, auch mal bis zum Boden in knapp vier Metern Tiefe hinunter tauchen zu wollen, was auch problemlos gemacht werden konnte. Manche der "Wasserratten" wollten gar nicht mehr aus dem Becken, so viel Spaß hatten die Kinder am Tauchen.