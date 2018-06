Freudenstadt Abseits ausgetretener Pfade

Freudenstadt. Die fünf Sängerinnen und Sänger aus Orléans, allesamt Profis in ihrem Fach, haben sich gefunden im gemeinsamen Wunsch, die Einrichtung "Konzert" in einem neuen Wahrnehmungsraum vorzustellen, jenseits stilistischer Spaltungen und ausgetretener Pfade. Die Programme des Ensembles wollen es ermöglichen, wie es in der Ankündigung heißt, "die ewigen Fäden zu greifen, die Schütz mit Brahms, ein Renaissance-Lied mit einem modernen verbinden".

In diesem Jahr stellt das Ensemble Perspectives den Menschen in den Mittelpunkt seines Programms "Le chant des possibles" – "Gesang der Möglichkeiten", das schon in seinem Titel die Idee verschiedener Perspektiven trägt.

Programm als Reise vom Anfang bis zum Ende des Lebens konzipiert