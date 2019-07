Freudenstadt 99 Firmen präsentieren sich auf Ausbildungsmesse Top-Job

Der Andrang war groß im Kur- und Kongresszentrum. Von 8.30 bis 15 Uhr hatten Schüler, Schulabgänger oder Berufseinsteiger die Möglichkeit, die verschiedenen Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten kennenzulernen und sich gleichzeitig ein Bild vom jeweiligen Beruf zu machen.

Bei der Eröffnung der Messe betonte Sebastian Rother, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt, wie wichtig so eine Messe für Schüler, angehende Auszubildende und Studenten sei. Vor allem das breite Angebot an Firmen, die an diesem Tag ihre Präsenz zeigten, sei eine große Chance, die man nutzen sollte. Die Aus- und Weiterbildungsmesse vereine die unterschiedlichsten Unternehmen, aus dem industriellen, dem handwerklichen und dem sozialen Bereich sowie dem Dienstleistungssektor an einem Ort und verschaffe somit einen Einblick in die differenzierten Berufswelten. Rother sprach einen Dank an die Firma Arburg aus, die sich gastfreundlich gezeigt und ihre Räumlichkeiten für das Organisationsteam zur Verfügung gestellt habe.

Landrat Klaus Michael Rückert dankte ebenfalls für die Unterstützung aller Beteiligten und zeigte sich begeistert über die stolze Anzahl von insgesamt 99 Ausstellern an diesem Tag. "Die Berufe werden immer vielfältiger, und die jungen Leute haben Möglichkeiten wie noch nie. Wir haben viel zu bieten", erklärte er. Außerdem sei die Berufsmesse ein Ebenbild des bunten Landkreises.