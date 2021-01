Freudenstadt 65 neue Infektionen

Die betroffenen Personen vom Dienstag kommen aus Alpirsbach (drei), Baiersbronn (sieben), Dornstetten (zwei), Freudenstadt (zwei), Horb (sieben), Loßburg (vier), Pfalzgrafenweiler (sechs) und Waldachtal (drei).

Die Fälle vom Mittwoch betreffen Baiersbronn (plus fünf), Dornstetten, Empfingen, Freudenstadt (plus sieben), Horb (plus 14) und Seewald (plus drei). Stand Mittwoch gab es 268 (plus 29) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden, so das Landratsamt.