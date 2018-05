Freudenstadt 60 erfüllte Ehejahre schweißen zusammen

Am 16. Mai 1958 gab sich das Paar im Standesamt Grüntal beim damaligen Bürgermeister Willy Stoll das Ja-Wort. Den kirchlichen Segen erhielt das Paar von Pfarrer Ludwig Schweizer in der Johanneskirche Grüntal. Zu Fuß ging das Paar von Frutenhof nach Grüntal zur Trauung in die Kirche. Jugendliche hängten mit einem Spannseil einen Geldbeutel über die Straße. Erst wenn dieser gefüttert wurde, konnte die Hochzeitsgesellschaft weiterziehen, erinnert sich das Ehepaar. Das Hochzeitsfest war öffentlich.

Zu Fuß zur Trauung

Frida Merz wuchs mit zwei Geschwistern in Frutenhof auf. Ihr Ehemann wurde in Hamburg-Berne groß. Dessen Vater war ein Musbacher, der auf der Walz als Gipser und Stuckateur in Hamburg hängen geblieben war. Die Mutter stammte von der nordfriesischen Insel Pellworm.