Freudenstadt. Seit Montag wird der 59-jährige Alexander L. aus Freudenstadt vermisst. Der Familienvater verließ nach dem Frühstück in Hausschuhen seine Wohnung in der Nordstadt, teilt die Polizei mit. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Warum der 59-Jährige seine gewohnte Umgebung verließ, ist unklar. Alexander L. ist etwa 1,85 Meter groß und von stabiler Statur. Er hat eine Glatze mit Haarkranz und trägt einen Oberlippenbart. Bekleidet war der Vermisste mit einem grauen T-Shirt, einer schwarzen Sporthose und grau-grünen Filzpantoffeln. Geldbörse, Schlüssel und Mobiltelefon ließ er zurück. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen, möglicherweise lebensbedrohenden Lage befindet. Wer den 59-Jährigen gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon 07441/ 53 60 melden.