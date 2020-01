Freudenstadt 53-Jähriger in Bäckerei angegriffen

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 12 Uhr in einer Bäckerei in der Ludwig-Jahn-Straße, als es zwischen ihm und einem Unbekannten zum Streit kam. In dessen Verlauf spuckte der Unbekannte dem 53-Jährigen zunächst ins Gesicht und versetzte ihm dann einen Faustschlag in den Magen. Den Angestellten der Bäckerei gelang es, den Angreifer aus dem Laden zu bekommen.