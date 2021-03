1 Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Bislang mehr als 12 000 Impfungen / Biontech-Termine bleiben bestehen

Kreis Freudenstadt. 38 Neuinfektionen mit Corona meldet das Landratsamt für Dienstag. Die Betroffenen wohnen in Baiersbronn (plus acht), Dornstetten (zwei), Eutingen (sechs), Freudenstadt (drei), Horb (14), Loßburg (drei) und Pfalzgrafenweiler (zwei). Inzwischen haben sich 3605 Menschen im Kreis mit Corona angesteckt, 3189 (plus 14) wurden aus der Isolierung entlassen. 285 (plus 24) akut Infizierte befinden sich derzeit in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen blieb bei 131. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis betrug am Mittwoch laut Landesgesundheitsamt 92,2.

Derweil teilt das Landratsamt in Sachen Impfstopp mit, dass diejenigen, deren Termin nun ausgefallen ist, die Informationen zum Zweittermin vorerst aufbewahren sollten.

Callcenter informiert

Man werde sich nun auf die besonders vulnerablen Menschen aus der ersten Priorität konzentrieren und vorrangig die bestehende Warteliste mit Menschen über 80 und über 65 aus Berufsgruppen aus der ersten Priorität abarbeiten. Dafür wurde das Terminbuchungssystem zunächst bis Montag, 22. März, geschlossen. Die Personen auf der Warteliste werden direkt durch das Callcenter des Landes informiert, sobald ein Termin für sie verfügbar ist.

Danach werden diejenigen auf die Warteliste gesetzt und kontaktiert, die nun eine Absage für einen Astrazeneca-Termin erhalten haben. Alle Biontech-Termine bleiben aber bestehen, egal ob die Personen aus der ersten oder der zweiten Prioritätengruppe sind.

Seit 22. Januar gab es im Kreisimpfzentrum in Dornstetten 12 210 Impfungen, davon 2966 Zweitimpfungen.