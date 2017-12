Freudenstadt 38-Jähriger verführt Ex-Freundin zu Drogenkonsum

Irgendwann zwischen dem 16. April und dem 27. Juli soll es passiert sein. Irgendwo auf einer Wiese am Rande von Pfalzgrafenweiler. So genau wisse er das nicht mehr, und so genau kenne er sich in Pfalzgrafenweiler nicht aus, erklärte der Angeklagte am Donnerstag vor dem Freudenstädter Amtsgericht.

Dem 38-Jährigen, der ursprünglich aus Saarbrücken kommt, wurde vorgeworfen, mit einer damals 14-Jährigen, die zu dem Zeitpunkt auch seine Freundin war, gemeinsam in Dietersweiler einen Joint geraucht zu haben, wie der Richter aus der Anklage verlas. "Nein, das war in Pfalzgrafenweiler", stellte der Angeklagte prompt richtig. In Dietersweiler habe er bloß früher gelebt. Auch der Name Wittlensweiler fiel in einem Gespräch kurz vor Verhandlungsbeginn. Viele Weiler, viel Verwirrung.

Der Angeklagte erklärte sich sofort dazu bereit, auszusagen. Seine damalige Freundin sei in Pfalzgrafenweiler bei ihrer Großmutter zu Besuch gewesen. Da sie die Beziehung heimlich führten, hätten sie sich auf einer abgelegenen Wiese am Ortsrand getroffen. Es müsse wohl im Sommer gewesen, denn "es war gut warm". Seine Freundin habe zuvor schon öfter Cannabis geraucht, das habe sie ihm zumindest erzählt.