Freudenstadt 33 Neuinfektionen

Kreis Freudenstadt. Am Wochenende, 2. und 3. Januar, wurden dem Landratsamt Freudenstadt insgesamt 33 Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen sind in Dornstetten (plus einer), Freudenstadt (sieben), Glatten (sechs), Horb a.N. (zehn), Loßburg (einer), Pfalzgrafenweiler (drei), Seewald (einer) und Waldachtal (vier) wohnhaft. Stand Sonntag gibt es 277 (plus 19) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden.