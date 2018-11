Freudenstadt 30-jähriger Mann bei Schlägerei verletzt

Freudenstadt - Ein Mann wurde in der Nacht zum Sonntag bei einer Schlägerei verletzt. Die Polizei wurde in die Stuttgarter Straße gerufen. Das Opfer, ein 30-Jähriger, wartete bei einer Gaststätte. Er hatte etliche Schürfwunden an Kopf und Beinen, die ihm, seinen Angaben zufolge, in der Reichsstraße zugefügt wurden.