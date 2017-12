Freudenstadt 2900 Jahre Betriebstreue zu Arburg

Über die ersten Eindrücke, die die Jubilare vor 40, 25 oder zehn Jahren von ihrem neuen Arbeitgeber Arburg hatten, und über besondere Erlebnisse berichtete Michael Hehl in seinem Rückblick. Stichworte waren in diesem Zusammenhang der hohe Qualitätsanspruch, die Hightech-Ausstattung in den Bereichen Fertigung und IT sowie die kontinuierlichen Bauaktivitäten in Loßburg. Laut der Jubilare belege dies seit Jahrzehnten, dass Arburg sich strategisch in Richtung Zukunft entwickele, auf den zentralen Standort setze und damit in Loßburg langfristig sichere Arbeitsplätze biete.

Ergänzend zu den Erinnerungen und passend zu den jeweiligen Eintrittsjahren der Jubilare stellte Hehl verschiedene Meilensteine der Unternehmensgeschichte vor. Die bis heute praktizierte Kunden- und auftragsbezogene Montage der Spritzgießmaschinen hatte ihre Anfänge rund um das Jahr 1977, als die Betriebsdatenerfassung aller Auftragseingänge und die automatische Verteilung aller Produktionsaufgaben zum Standard wurde. Highlight des Jahres 1992 war die Premiere der Selogica-Maschinensteuerung, die in der Kunststoffbranche als Revolution galt und dank ihrer konsequenten Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren immer wieder neue Maßstäbe setzte.

Meilensteine in Geschichte

2007 präsentierte das Unternehmen eine neue, große Spritzeinheit für seine Maschinen, mit der sich erstmals bis zu 2,5 Kilogramm schwere Kunststoffteile herstellen ließen. Das entsprach einer Steigerung von 40 Prozent. "Damals wie heute sind Maschinengröße und Steuerung wichtige Themen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter und leitete damit auf die aktuellen Produkt-Highlights über, zu denen die großen Allrounder-Spritzgießmaschinen im neuen Design und mit der neuen Gestica-Steuerung gehören.

"Da die Jubilare in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an der Erfolgsgeschichte von Arburg mitgeschrieben haben, erhalten sie als Dank und Anerkennung Geschenke und Urkunden", betonte Michael Hehl, der sich zusammen mit den geschäftsführenden Gesellschafterinnen Juliane Hehl und Renate Keinath persönlich bei jedem Jubilar bedankte. Den Mitarbeitenden mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit überreichte der Loßburger Bürgermeister Christoph Enderle zusätzlich eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.