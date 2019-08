Freudenstadt 24-Jähriger sticht im Streit Bekannten nieder

Die beiden alkoholisierten Männer hielten sich nach einem gemeinsamen Gaststättenbesuch gegen 2 Uhr vor dem Gesundheitsamt in der Reichsstraße auf. Dort gerieten die beiden in Streit. Die Situation eskalierte: Der Ältere stach dem 23-Jährigen mit einem Messer in den Oberbauch und verletzte ihn dabei schwer. Nach der Attacke flüchtete der Täter zu Fuß.

Das schwer verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst notversorgt und danach ins Krankenhaus gefahren. Nach einer Operation besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am frühen Mittwochmorgen in Freudenstadt vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe fehlte zunächst, wurde aber am Donnerstagmorgen von der Polizei gefunden. Die Polizei führte den 24-Jährigen zur Entscheidung über die Haftfrage beim Amtsgericht Rottweil vor. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl.