Freudenstadt 239 akut Infizierte im Landkreis

Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach, Eutingen (zwei), Freudenstadt und Horb (zwei). Aufgrund eines Erfassungsfehlers musste die Gesamtzahl in Schopfloch (plus eins) und in Waldachtal (minus eins) korrigiert werden, so das Landratsamt. Stand Montag gab es 239 akut infizierte Personen im Landkreis, von denen Ärzte und Behörden wussten und die sich in Isolierung befinden. Das sind 16 weniger als tags zuvor.