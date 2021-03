1 Foto: Arnold Foto: Schwarzwälder Bote

Corona: Ausbruch in Kindertagesstätte wirkt sich weiter aus

Kreis Freudenstadt. Der Coronaausbruch in der Kindertagesstätte St. Leonhard in Horb wirkt sich weiter auf die Infektionszahlen im Landkreis aus.

Am Mittwoch wurden 28 Neuinfektionen gemeldet. Mindestens elf ordnet das Landratsamt unmittelbar dem Infektionsgeschehen in der Kindertagesstätte zu. Weitere 44 Infektionen, die in den vergangenen Tagen gemeldet worden waren, stammten ebenfalls aus dieser Quelle. Eine weitere positiv getestete Person ist gestorben. Die neu Infizierten kommen aus Dornstetten, Freudenstadt, Pfalzgrafenweiler, Eutingen (zwei), Horb (20), und Waldachtal (drei). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Personen erhöht sich somit auf 3502, die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 3164 (plus sieben). 207 (plus 20) Infizierte befinden sich in Isolierung.

Die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöht sich auf 131. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag 104,9.