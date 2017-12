Freudenstadt 19 Züge sind Kreisräten nicht genug

Kreis Freudenstadt. Hintergrund der Diskussion ist, dass die AVG sich ab dem Fahrplan 2022/23 nicht mehr für die Strecke zwischen Forbach und Freudenstadt bewerben will. Stattdessen sollen die Stadtbahnen in Forbach enden. Nun stellte Volker Heepen von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) ein Angebotskonzept für das Murgtal vor. Die NVBW erstellt für das Land die Fahrpläne.

Laut Heepen ist ein Stundentakt zwischen Freudenstadt, Karlsruhe und Rastatt vorgesehen. Dieser gelte nach Landesstandart von 5 bis 23 Uhr. Dazu kämen noch mögliche sogenannte Verdichterleistungen, also weitere Züge etwa in den morgendlichen Hauptverkehrszeiten oder am Wochenende in den Nationalpark.

Wieder konventionelle Waggons?