Freudenstadt 189 Lehrlinge schmeißen gleich hin

Der veränderte Markt verlange deshalb von den Betrieben ein hohes Engagement – einerseits um Nachwuchs zu gewinnen, andererseits die Lehrlinge langfristig zu binden, so Eisert. "Potenzielle Auszubildende wollen umworben, Lehrlinge wollen überzeugt werden."

Die Bilanz für 2018 weise erhebliche Unterschiede in den einzelnen Landkreisen aus. Während der Rückgang in den Kreisen Zollernalb (minus 2,1 Prozent, 413 Neuverträge), Tübingen (minus 2,5 Prozent, 395 Neuverträge) und Freudenstadt (minus 3,3 Prozent, 237 Neuverträge) auf dem Durchschnittsniveau des Kammerbezirks liege, verzeichne der Kreis Sigmaringen ein Minus von 17,6 Prozent (271 Neuverträge). Der einzige Kreis mit einer Steigerung sei Reutlingen, in dem gleichzeitig die meisten Betriebe des Kammerbezirks ansässig sind. Das Plus betrage 6,9 Prozent (680 Neuverträge), heißt es in der Mitteilung weiter.

Nochmals zugenommen hat der Anteil von Flüchtlingen. 2018 hätten 136 Menschen aus Afghanistan, Eritrea, Gambia, Irak, Iran, Nigeria, Syrien, Pakistan und Somalia eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb begonnen. Das entspricht 6,8 Prozent aller Neuabschlüsse (Vorjahr: 5,4 Prozent). Insgesamt seien 253 Flüchtlinge in der Lehrlingsrolle eingetragen (Vorjahr: 155).

Eine wichtige Adresse für Bewerber sei die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer. "Wir schreiben viermal im Jahr alle Betriebe an und fragen die offenen Lehrstellen ab, um das Angebot aktuell zu halten", erklärt Eisert. Die Angebote für die Jahre 2019 und 2020 sind unter www.hwk-reutlingen.de/ausbildung abrufbar. Dort sind auch Informationen zu den mehr als 130 Ausbildungsberufen im Handwerk und Tipps zur Berufswahl zu finden.