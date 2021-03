1 Foto: © boraelis – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Zehn Nachmeldungen wegen Programmfehlers

Kreis Freudenstadt. Acht Neuinfektionen mit Corona meldet das Landratsamt Freudenstadt für Dienstag. Weitere zehn Neuinfektionen mussten wegen eines Programmfehlers vom vergangenen Wochenende nachgemeldet werden. Dadurch summiert sich die Zahl der Neuinfektionen sich auf 18.

Die Betroffenen wohnen in Alpirsbach (plus eins), Bad Rippoldsau-Schapbach (eins), Baiersbronn (drei), Dornstetten (eins), Freudenstadt (zehn) und Pfalzgrafenweiler (zwei). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf Corona Getesteten erhöht sich somit auf 3373. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen bleibt gleich bei 3119. 134 (plus 18) akut infizierte Personen im Kreis befinden sich Isolierung.

Von den 25 Infizierten, bei denen die britische, die südafrikanische und eine weitere Variante, die noch untersucht wird, festgestellt wurde, befinden sich noch acht in Isolierung. Die offizielle Sieben-Tages-Inzidenz des Landesgesundheitsamts für den Kreis lag am Mittwoch bei 32,1.