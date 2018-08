Freudenstadt 1341 Lehrstellen in der Region noch offen

Insbesondere in der Gastronomie und in den Pflegeberufen bestehe zurzeit ein hoher Arbeitskräftebedarf. Aber auch im verarbeitenden Gewerbe und im Handwerk werden dringend Fachkräfte gesucht. Auch der regionale Ausbildungsmarkt ist kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch stark in Bewegung. Im August suchten im Agenturbezirk noch 643 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Ihnen standen 1341 freie Ausbildungsplätze gegenüber.

Die aktuellen Zahlen belegen den Wandel des Ausbildungsmarkts zum Bewerbermarkt mit besten Chancen für junge Leute. Die Agentur rät Jugendlichen und Betrieben zu Flexibilität. Junge Leute sollten Alternativen bei der Berufswahl prüfen, Firmen vom "Wunschkandidaten-Denken" abrücken und Bewerbern eine Chance geben, die ihrem Idealbild nicht vollständig entsprächen.