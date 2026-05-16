Freude und Sorgen bei Landwirten: So läuft die diesjährige Spargelsaison in der Ortenau

Trotz des hohen Arbeitsaufwands und der Preissteigerungen in den vergangenen Jahren können sich Ortenauer auf Spargel freuen. Die Landwirte haben aber auch Sorgen.
Carmen Maier vom Stockernhof in Ichenheim ist zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit unserer Redaktion ist die Landwirtin in Eile, die vielen Kunden zu bedienen, die Spargel und Erdbeeren kaufen wollen. „Das Angebot wird gut angenommen, man merkt, dass die Menschen vor allem Lust auf regionalen Spargel haben“, erzählt sie.