1 FVA-Vorsitzender Benjamin Weller (rechts) und sein Stellvertreter Sebastian Penalver (links) freuen sich über den Meisterschaftserfolg von Benedikt Wegner (Zweiter von links) und Lasse Lamprecht in der B-Jugend. Foto: FVA

Endlich wieder im Sportheim – und damit im gewohnten Umfeld hat der Fußballverein Aichhalden (FVA) seine Hauptversammlung abhalten können.















Link kopiert

Aichhalden - Insgesamt blickte Vorsitzender Benjamin Weller positiv auf die Saison zurück. Mit der ersten Mannschaft sei ein toller dritter Platz erreicht worden, die zweite habe Platz 7 erreicht, die dritte Platz 12. Bei Letzterer stehe zwar der Spaß im Vordergrund, in der neuen Runde dürfe es aber "etwas mehr sein". Auf die genauen Ergebnisse ging anschließend Markus Aberle für den Spielausschuss ein. Einig waren sie beide, dass die Erste in der kommenden Saison einen vorderen Platz besetzen sollte. Bei den Damen habe es, so Weller, in der Winterpause und Rückrunde "die eine oder andere Turbulenz gegeben", aber es sei mit Platz vier ein gutes Ergebnis erzielt worden. Ziel sei, so Aline Islinger, in der Regionenliga zu bleiben. Zudem sei auch außerhalb des Platzes einiges geboten gewesen.

Kurzfristige Absage aus Sulgen

Weller sah "eine tolle Entwicklung in der Jugend, wir können stolz sein, dass wir das wieder hinbekommen." Allerdings hatte sich die Jugendabteilung des Vereins in Vorfeld etwas anderes vorgestellt als jetzt möglich ist. "Wir wollten langfristig eine Zusammenarbeit eingehen", berichtete Weller. "Es gab eine Anfrage des Sportvereins Sulgen, dann haben wir uns entschieden mit Sulgen ein Projekt zu starten." Doch überraschend konnte dies dann doch nicht an den Start gehen, weil die Nullacht Schramberg als SGM-Partner von Sulgen "das für keine gute Idee hielt", so Weller. Es sei aus Schramberg gedroht worden, so berichtete die Jugendleitung, jegliche Zusammenarbeit auf SGM-Ebene zu kündigen, wenn Sulgen sich bei der Jugendarbeit Richtung Aichhalden/Rötenberg orientiere. Jetzt hoffe man, so Weller, einen weiteren guten Partner zu finden, um "die Jugendarbeit über die Jahre zu stabilisieren".

B-Jugendspieler geehrt

Ganz besonders freute sich Weller, in diesem Jahr zwei junge Fußballer aus Aichhalden ehren zu können, die in der jüngsten Saison mit der Spielgemeinschaft Dunningen/Seedorf den B-Jugend-Meistertitel in der Bezirksstaffel gewonnen hatten. So gab es viel Applaus für den Torschützenkönig der Staffel Lasse Lamprecht sowie das Verteidigertalent Benedikt Wegner.

Info: Die Jugend

In der Jugendspielgemeinschaft Aichhalden/Rötenberg gibt es bei Bambini und F-Jugend eine große Anzahl an Kindern. Zu Spieltagen können oft zwei Mannschaften gemeldet werden. Bei den Bambini kommen oft rund 25 Kinder pro Training. Gut läuft es auch bei der E1 und der E2, letztere wurde mit den Trainern Wolfgang Schüle und Axel Mach Meister ihrer Staffel. Die D-Jugend spielt in der Leistungsstaffel 1, erreichte dort Platz 6. In der vorgeschalteten Qualistaffel hatte sie Platz 2 erreicht. Die C1 erreichte in der Bezirksstaffel Platz 5, die C2 den dritten Platz Kreisstaffel. Sie hatte das Pokalfinale erreicht, dieses aber mit 0:1 gegen 08 Rottweil verloren. Die B2 (zusammen mit Dunningen/Seedorf) erreichte den dritten Platz in der Kreisstaffel, die B1 wurde Meister in der Bezirksstaffel. Die A-Jugend (mit Dunningen/Seedorf) erreichte den dritten Platz. Im kommenden Jahr gibt es allerdings keine A-Jugend. In der D- und C-Jugend will die Spielgemeinschaft Aichhalden/Rötenberg eine Neuner- und eine Elfer-Mannschaft wieder selbst stellen, in der B-Jugend bleibt die Zusammenarbeit mit Dunningen/Seedorf weiter erhalten.

Mädchen und Jungs willkommen

Für Mädchen ab zehn Jahren gibt es eine Trainingsgruppe, die allerdings eine große Altersspanne aufweist. Weitere Mitspielerinnen sind – wie auch bei allen anderen Jugendbereichen – willkommen.