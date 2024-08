Freude über gute Besucherzahl im Naturfreibad in Trossingen

Über 25 000 Badegäste in der Troase

1 Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein lockten am Samstag wieder viele Badegäste ins Naturbad Troase. Um die Mittagszeit konnten der 24 999., der 25 000. und der 25 001. Badegast begrüßt werden (von links): Melina Pena, Werner Strom, Hanne Rotter, Tobias und Tugce Maile, Cristian Pena und Mario Schneider. Foto: Ingrid Kohler

Das Naturbad hat neben vielen Stammgästen und Fans aus der Region auch viele Besucher, die gerne auch weitere Anfahrtswege auf sich nehmen. Dieses Mal war unter denen, die eine Überraschung bekamen, auch ein Paar aus dem Rems-Murr-Kreis









Link kopiert



Wer hätte das in den ersten so verregneten und kalten Wochen der Badesaison 2024 gedacht, dass auch in diesem Jahr der 25 000. Badegast im Naturbad Troase begrüßt und mit einem kleinen Geschenk überrascht werden kann?