Freude über fünf neue Azubis: Das plant der Spital-Förderverein für das bevorstehende Jahr

Beim Neujahrsempfang gab es gute Nachrichten zum beliebten Spitalmahl. Zudem war zu hören, dass es in dem städtischen Altenheim fünf neue Azubis gibt.

Rund 50 Besucher waren am Donnerstagvormittag im Foyer des Spitals dabei, wo zwei Heimbewohner den Neujahrsempfang des Spital-Fördervereins auf Dudelsäcken musikalisch eröffneten. Heimleiter Michael Krupinski und der Vorsitzende Walter Caroli gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr, auf Herausforderungen und Meilensteine des städtischen Altenheims.

Caroli betonte in einer kurzen Ansprache, dass der Förderverein dankbar für OB Markus Iberts Engagement für die Weiterentwicklung der lokalen Gesundheits- und Pflegeversorgung sei. Dies sei „ganz im Geiste des Hauses“. Krupinski betonte indes auch Schwierigkeiten der Pflegebranche: „Wir haben von vielen Einrichtungen gehört, die inzwischen mehr Leasingkräfte als Vollzeitangestellte beschäftigen. Darunter leidet die Qualität der Dienstleistung, die viel Herzblut und Aufwand erfordert.“ Das Spital werde diesen Weg aber nicht gehen.

Die Beliebtheit des Spitalmahls mit Theater war seine Rettung

Man habe einiges vor, „wir planen viel Neues im kommenden Jahr“, so Krupinski. Unter anderem sei vorgesehen, Wasserspender zu installieren, auch die hausinterne Notfallanlage solle erneuert werden. Das Spitalmahl werde es indes weiter geben. Die beliebte Veranstaltung, die nach ihrer 15. Auflage wegen des großen organisatorischen Aufwands eingestellt werden sollte, soll dank ihrer großen Beliebtheit nun doch eine Zukunft haben.

Das Spital freut sich übrigens über Verstärkung: „Wir dürfen gleich fünf neue Auszubildende begrüßen. Das ist nicht selbstverständlich und wir hoffen auf weiteren Zuwachs. Denn der Beruf wird nun besser bezahlt und dürfte so auch für neue Mitarbeiter attraktiver werden und mehr Menschen den Weg in die Pflege ebnen“, so Krupinski.

OB Markus Ibert betonte in seiner Rede einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft: „Nehmen Sie Licht mit in das neue Jahr, von Seiten der Stadt werden wir auch weiterhin den Weg für Neues im Bereich der Pflegeversorgung ebnen und sind dankbar für Einrichtungen mit Herz – wie diese hier“.

Es war insgesamt eine harmonische Veranstaltung mit Sekt und Guglhupf, den die Gäste sich nach den Ansprachen schmecken ließen. Besonders die Nachricht, dass es das Spitalmahl auch in Zukunft geben wird, löste bei den Besuchern Freude aus.

Das ist das Spital

Das Spital – Wohnen und Pflege ist eine stationäre Pflegeeinrichtung, die als Eigenbetrieb des Hospital- und Armenfonds Lahr, einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, geführt wird.Das Haus liegt direkt am Storchenturm und an der Fußgängerzone. Es bietet laut der Homepage ein Zuhause für 80 Bewohner mit familiärer Atmosphäre.