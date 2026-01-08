Freude über fünf neue Azubis: Das plant der Spital-Förderverein für das bevorstehende Jahr

Beim Neujahrsempfang gab es gute Nachrichten zum beliebten Spitalmahl. Zudem war zu hören, dass es in dem städtischen Altenheim fünf neue Azubis gibt.
Rund 50 Besucher waren am Donnerstagvormittag im Foyer des Spitals dabei, wo zwei Heimbewohner den Neujahrsempfang des Spital-Fördervereins auf Dudelsäcken musikalisch eröffneten. Heimleiter Michael Krupinski und der Vorsitzende Walter Caroli gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr, auf Herausforderungen und Meilensteine des städtischen Altenheims.