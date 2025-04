Die RG Lahr ist in die frühere Kegelbahn unter der Schulturnhalle in Kuhbach eingezogen. Dort können die Ringer nun nicht nur trainieren, vielmehr ist auch ein Sitzungsraum entstanden, in dem nun auch die Hauptversammlung abgehalten worden ist.

Zu Begin der Versammlung präsentierte der Vorsitzende Artur Derr stolz die neuen Räumlichkeiten, die wenige Stunden zuvor offiziell von der Stadt Lahr abgenommen und freigegeben worden waren.

Die ehemalige Kegelbahn unter der Schulturnhalle ist mit viel Engagement des Vereins und sehr viel Unterstützung der Ortsverwaltung Kuhbach, der Stadt und vieler Sponsoren in den vergangenen Monaten „zu einem wirklichen Prachtstück umgebaut worden“, wie der Verein in einer Mitteilung hervorhebt. Ein Drittel der Halle ist mit einer Trainingsmatte der Firma Foldeak in den Vereinsfarben ausgelegt, ein Drittel ist Kraftraum und ein Drittel dient als Seminar- und Sitzungsrraum.

Lesen Sie auch

Nach der Begrüßung gab es eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder, stellvertretend genannt wurden Heinz Baral, Timo Haag, Alexander Fening und Gerd Merz. In seinem Jahresrückblick berichtete Derr von vielen Erfolgen des Vereins und von so manchen Herausforderungen, doch „die Arbeit macht mir immer noch sehr viel Spaß“, so sein Fazit. Sein großer Dank galt den Ringern für eine „grandiose Saison“, dem Vorstand für die wertschätzende Zusammenarbeit sowie allen Sponsoren.

Der Ausbau der Räume hatte seinen Preis

Rechner Ferrit Kellouche stellte die Ein- und Ausgaben vor und konnte berichten, dass trotz der hohen Aufwände für die neuen Räumlichkeiten kein Minus in der Kasse ist, jedoch: „Das Ersparte und die Reserven sind aufgebraucht. Es braucht viele Sponsoren, um den Jahresbetrieb zu finanzieren, das auch die Begründung, die Mitgliedsbeiträge moderat anzuheben“.

Trainer Julian Steinbach berichtete, auch im Namen von Edi Kratz, über das erste Jahr als Trainer und über die Zukunftsaussichten: Der Respekt vor den riesigen Fußstapfen, die sein Vater Andreas Steinbach sowie Toni Oldak, die in die zweite Reihe gerückt sind, hinterlassen haben, sei riesig gewesen. Ihm sei sehr schnell klar geworden, dass ein Trainerjob ein permanentes Lernen ist und es kein „richtig oder falsch“ gibt.

Bis zu 100 Ringer nehmen am Training teil

Steinbach hob die gute Zusammenarbeit aller Trainer und das Miteinander der Teams von den Bambini bis zu der ersten Mannschaft hervor. An guten Tagen sind von den Kleinen bis zu den Großen aktuell bis zu 100 Ringer in den Trainingseinheiten auf der Matte.

Jugendtrainer Andreas Weber konnte Steinbachs Worte nur bestätigen – „es macht einfach riesigen Spaß“. Er berichtete über die Erfolge der Jugend, Felix Haags Bericht über die Bambinis folgte.

Ulrich Trosowski, der seit 2010 für das Thema Gewaltprävention verantwortlich ist, betreut aktuell neun Kindergärten. Hier wird den Kleinen, den Eltern und Mitarbeitern gezeigt, wie wertvoll das Ringen ist – manch einer ist so begeistert, dass er dann auch ins Training kommt.

Laura Schillinger folgte mit ihrem Bericht der Cheerleader. Seit zweieinhalb Jahren ist sie nun im Amt. Auch in diesem Jahr werden die „Shining Stars“ wieder die Ringer anfeuern. Schilliger berichtete von vielen Aktivitäten und Auftritten sowie auch von Zukunftsplänen rund um Meisterschaften, Wettkampf- und Trainingsgemeinschaften.

Der Sponsoring-Beauftragte Ronny Heuer sprach über die neue Sponsorenmappe und sehr viele Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die RG Lahr hat bereits viele sehr gute Sponsoren und Partner – und doch ist es das Ziel, noch mehr Sponsoren für das Ringen zu gewinnen. Heuer dankte Eugen Genze, der mit ihm gemeinsam das Thema Sponsoring übernommen hat.

Ortsvorsteher Norbert Bühler dankte der RG Lahr „für die„großartige Zusammenarbeit und die Arbeit im vergangenen Jahr“. Insbesondere lobte er das enorme Engagement beim Umbau der Kegelbahn. „Wir können alle sehr stolz auf das Geleistete hier sein, die Ringer-Akademie ist entstanden“, so Bühler.

Bei den Neuwahlen wurde Artur Derr erneut einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt, Willi Fening ebenfalls einstimmig zum Stellvertreter. Ferrit Kellouche stellte sich als Rechner nicht mehr zur Wahl, vorgeschlagen wurde Ronny Heuer, der auch einstimmig gewählt wurde. Martina Gür wurde zur Schriftführerin gewählt. Die Beisitzer wurden im Block gewählt: Edi Kratz, Constantin Demajew, Jürgen Gür, Alex Köln, Alex Fischer sowie Bernd Maier. Für die Abteilungsleitungen wiedergewählt wurden Laura Schillinger (Cheerleader), Brigitte Burkart (Damengymnastik), Uli Trosowski (Gewaltprävention), Andreas Steinbach und Andreas Hubert (Aktivenbetreuer) sowie Eugen Genze (Sponsoring).

Bei der Versammlung wurden Schriftführerin Dorothea Oldak und Rechner Ferrit Kellouche aus ihren Ämtern verabschiedet. Darüber werden wir noch berichten.