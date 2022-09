2 Eine große Delegationa us der Heimat begleitet Vivian Kurbel (Mitte, mit Urkunde) zur Preisverleihung nach Stuttgart. Foto: Hauser

Er ist ein echtes Vorbild: In einem festlichen Rahmen in der LBS Geschäftsstelle in Stuttgart erhielt Vivian Kurbel die begehrte und hochdotierte Jugendtrophäe Viktor, die vom WSJ für besonderes Engagement in der Jugendarbeit verliehen wird.















Villingendorf - Unter 240 Einsendung gehörte der junge Vorsitzende der Villingendorfer Cavemen zu den zehn Siegern, die sich nun Vorbild 2021 nennen dürfen.

Große Leidenschaft reißt mit

Vivian Kurbel zeigte laut Mitteilung des Vereins bereits als Jugendspieler von Anfang an eine ausgeprägte Leidenschaft für den Baseball-Sport. Diese trug er in seinen Freundeskreis, in seine Schule und Familie und riss viele mit.

Da er schnell ein Stückchen Größer als alle anderen Kids war, sei er zu demjenigen geworden, zu dem die Kinder sprichwörtlich aufsahen, und den sie zu ihrer Vertrauensperson machten. Er plante viele Aktivitäten und wurde zum beliebtesten Ansprechpartner für alle jungen Spieler und für alle Belange.

Schnuppertage in Schule und Kindergarten

Als die Jugendarbeit vor sechs Jahren ins Stocken geriet, übernahm der damals erst 18-Jährige den Posten des Jugendbeauftragten und erwarb die Jugendleiterlizenz. Seit dieser Zeit organisiert er mit Begeisterung das Jugendzeltlager, die Weihnachtsfeiern und Ausflüge ins Sensapolis oder nach Tripstrill, um die Kids auch außerhalb der Saison bei der Stange zu halten. Schnuppertage im Kindergarten und in den Schulen liegen ihm besonders am Herzen, um vielen Jugendlichen den Spaß an dieser tollen Randsportart zu vermitteln.

Die ganz Kleinen, die Cavekids (vier bis neun Jahre), trainiert er dabei sogar selbst, ist bei jedem Spiel dabei und fungiert immer als Fahrer.

Jugendarbeit ein Erfolg

Die Jugendarbeit ist sein ein und alles, denn sein Motto ist: Nur der Nachwuchs sichert den Fortbestand jedes Vereins. Dies alles betreibt er mit Erfolg, denn die Jugendmannschaft steht personell auf fundierten Beinen, die Cavekids erfahren einen nie dagewesenen Zulauf, freut sich der Verein. Auch beim Wiederaufbau des 2017 durch einen Brand zerstörten Vereinsheims ist er mit Kraft und Geschick dabei.

Als 23-Jähriger übernimmt er das Ruder im Verein

Als 2020 der jahrzehntelange und beliebte Vorsitzende aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte, übernahm Vivian Kurbel als erst 23-Jähriger diese große Verantwortung für die Cavemen.

"Ein bewundernswerter junger Mann der bereits in jungen Jahren große Verantwortung übernommen hat, für seinen Sport und unseren Verein lebt, der von allen Vereinsmitgliedern geschätzt wird – und alle vertrauen ihm. Was er macht, macht er perfekt, was er organisiert hat Hand und Fuß, seine Zuverlässigkeit und sein Anspruch immer für alle das Beste zu geben, suchen seinesgleichen", schreiben die Baseballer begeistert.

Delegation reist nach Stuttgart

Die Begeisterung unter den Villingendorfer "Höhlenmenschen" über die Auszeichnung war so groß, dass sie mit einer erweiterten Delegation und einem Bus, gesponsert von der Kreissparkasse, nach Stuttgart reisten. Mit dabei waren Bürgermeister Marcus Türk und Sportkreispräsident Karl-Heinz Wachter. Auch Landrat Rolf Rüdiger Michel und der Präsident des Baden-Württembergischen Baseball- und Softballverbandes Claudio Rodriguez, stießen dazu.

Mit dieser Veranstaltung sei das Ehrenamt in ein besonderes Licht gerückt worden, freuen sich die Cavemen. "Besonders engagierte und selbstlose Macher der Jugendarbeit haben ausnahmsweise einmal mehr, als nur ein Dankeschön für ihre vielen Anstrengungen bekommen." Für die Cavemen als Sportler einer Randsportart eine noch nie dagewese Auszeichnung.