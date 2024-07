Freude über Abschlüsse: Leistungsstarker Jahrgang verlässt Technikerschule

Ein leistungsstarker Jahrgang verlässt die Technikerschule an der Gewerblichen Schule. Schulleiter Bernd Wiedmann erklärte auf der Entlassfeier, dass hoch qualifizierte, leistungsbereite und berufserfahrene Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt begehrt seien.

Zwei harte Jahre Vollzeitunterricht liegen hinter und sehr gute Karrierechancen vor ihnen: 43 Absolventen der Technikerschule mit den Fachrichtungen Elektrotechnik und Maschinentechnik an der Gewerblichen Schule Lahr erhielten ihre Zeugnisse. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Schulleiter Bernd Wiedmann beglückwünschte die Absolventen auf der Entlassfeier und hob die Leistungsstärke des Jahrgangs hervor. So hätten fast ein Drittel der Techniker eine Eins vor dem Komma. Neun Mal wurden die Leistungen mit einem Lob sowie zwei Mal mit einem Preis belohnt. „Hoch qualifizierte, leistungsbereite und berufserfahrene Fachkräfte wie Sie sind auf dem Arbeitsmarkt ein knappes Gut und daher sehr begehrt“, freute sich Wiedmann im Hinblick auf die beruflichen Chancen der 43 Absolventen der Schule.

Joachim Roos, technischer Leiter bei dem in Offenburg ansässigen Unternehmens HIWIN, zollte den Absolventen seine höchste Anerkennung für ihre Leistungen und ihr Durchhaltevermögen. Zudem zeigte er in seiner Ansprache die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für die Absolventen auf.

Technikerabschluss ermöglicht ein Studium

Bester Absolvent des Jahrgangs 2024 ist Maximilian Schwend aus Lahr. Er hat einen Leistungsschnitt von 1,1 erzielt. Er erhielt neben einem Klassenpreis als bester Elektrotechniker den Sonderpreis von HIWIN.

Ebenfalls einen Preis bekam Janik Neumaier aus Hofstetten (Schnitt 1,3). Für den besten Abschluss in der Fachrichtung Maschinentechnik wurde derweil Jens Ebert aus Ettenheim ebenfalls mit einem HIWIN-Sonderpreis ausgezeichnet.

Neben Karrierechancen im mittleren Management eröffnet der Technikerabschluss, der nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen auf dem gleichen Niveau wie ein Bachelor-Abschluss angesiedelt ist, auch die Möglichkeit eines Studiums. Mit dem Abschluss haben die Techniker auch automatisch die Fachhochschulreife in der Tasche.

Und dank der Kooperation der Gewerblichen Schule Lahr mit der Hochschule Offenburg können viele Ausbildungsinhalte der Fachschule auf Antrag auf das Hochschulstudium im Studiengang Maschinenbau in Offenburg angerechnet werden, heißt es in der Pressemitteilung der Schule weiter. Auf diese Weise reduziere sich die Studiendauer um ein Semester und auch die Arbeitsbelastung während der einzelnen Semester gehe zurück, so Wiedmann. Eine Kooperation besteht zudem mit der Hochschule Aalen für die Fachrichtung Elektrotechnik, heißt es weiter.

Die Absolventen der Technikerschule

Absolventen Fachrichtung Elektrotechnik:

Benedikt Birmans (Ettenheim), Moritz Busam (Friesenheim), Patrick Deubel (Sinzheim), Adrian Göppert (Sexau), Joshua Grabbe (Lahr), Kevin John (Friesenheim), Markus Nann (Ettenheim), Luca Nelles (Ettenheim), Janik Neumaier (Hofstetten), Maximilian Schwend (Lahr), Luzian Storz (Endingen), Dominik Studer (Mahlberg), Gabriel Studer (Kippenheim), Georg Weis (Lahr), Jan Whelan (Mahlberg), Simon Zehnle (Schuttertal) und Moritz Zimmermann (Schwanau).

Absolventen Fachrichtung Maschinentechnik:

Antonio Bellomo (Lahr), Mirco Benz (Mühlenbach), Thomas Bombelka (Mahlberg), Marcelio Decker (Neuried), Sven Dirksen (Neuried), Felix Dietrich (Ettenheim), Tobias Dold (Steinach), Bernd Doll (Oppenau), Jens Ebert (Ettenheim), Markus Enns (Offenburg), Paulo Facco (Willstätt), Sandra Fehrenbach (Seelbach), Marco Gerhardt (Ortenberg), Robin Haas (Seelbach), Nico Hoelle (Eichstetten), Marcel Hoferer (Friesenheim), Veit Jäckle (Friesenheim), Philipp Jahnz (Endingen), Tim Ketterer (Steinach), Maximilian Kopp (Bahlingen), Jannik Kühnle (Lahr), Sebastian Saar (Hohberg), Dennis Sänger (Kehl), Manuel Schwarz (Offenburg), Eric Weber (Ettenheim) und Marvin Ziegler (Lahr).