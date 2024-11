Das Generationenprojekt „Freude schenken“ der Volksbank Deißlingen zählt mittlerweile zur Tradition im Ort. In diesem Jahr werden 77 Sterne am Weihnachtsbaum aufgehängt.

Die Vorfreude der Bewohner der Seniorenresidenz Laurentius ist groß. In den vergangenen Wochen wurde mit viel Eifer gebastelt und jeder Stern mit dem persönlichen Weihnachtswunsch beschriftet.

„Einzigartige Aktion“

„Das ist eine in der Region einzigartige Aktion und jedes Jahr ein absolutes Highlight für unsere Bewohnerinnen und Bewohnern“, freuen sich die Geschäftsführer Benjamin Klink und Jennifer Brunner, die tatsächlich – wie es der Name beschreibt – für viel Freude sorgt.

Fast noch wichtiger als die Freude über die Geschenke sei für die Senioren aber die Erkenntnis, dass sich Menschen für sie interessieren und Anteil nehmen.

„Fronhof“-Kinder aktiv

Und das tun die Menschen wirklich: „Seit Tagen fragen die Kundinnen und Kunden schon nach den Wunschsternen und freuen sich darauf, den Senioren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, berichtet Deborah Stofer von der Volksbank Deißlingen.

In diesem Jahr schmücken die Kinder des Kindergartens „Fronhof“ den Weihnachtsbaum in der Schalterhalle, berichtet Projektleiterin Alina Roth. Die Sterne sind in den vergangenen Tagen von den Bewohnern der Seniorenresidenz Laurentius und von den Gästen der Tagespflege mit Wünschen versehen worden.

Mitglieder, Kunden und alle Bürger des Ortes sind eingeladen, ab Montag, 2. Dezember, einen Stern vom Baum zu nehmen und den darauf vermerkten Wunsch zu erfüllen. Die Abgabe der Geschenke sollte bis zum 16. Dezember wieder in der Bank erfolgen.

Alina Roth voller Vorfreude

Auch bei Alina Roth steigt die Vorfreude: „Die Geschenke werden stets so liebevoll verpackt und mit berührenden Worten und Wünschen versehen.“ Wenn man an der Bescherung in der Seniorenresidenz einmal dabei gewesen und die Freude an diesem emotionalen Tag erlebt habe, sei klar, dass man diese wunderschöne Aktion immer wieder durchführen möchte, so Roth.