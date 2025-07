Freude in Steinen: Der Musikschul-Förderverein Mittleres Wiesental gerettet

Sabine Würth, die langjährige Vereinsvorsitzende, äußerte sich bei der Jahreshauptversammlung erleichtert über die geglückte Übergabe der Vorstandsverantwortung und den Fortbestand des Fördervereins. Schon vor Jahren hatten sie und ihre drei Vorstandskolleginnen ihren Rücktrittswunsch geäußert, da die eigenen Kinder der Musikschule entwachsen waren.

Im Zuge der Übernahme der Musikschulleitung durch Wilhelm von Dungen ist es nun gelungen, ein neues Vorstandsteam zu finden. Steinens Bürgermeister Gunther Braun zeigte sich erfreut, dass es weitergeht: „Aufgelöst ist schnell, etwas wieder aufbauen, ist dagegen schwierig“, so Braun.

Rückblick

Wie Würth in ihrem Tätigkeitsbericht für 2022 bis 2024 ausführte, war das Fortbestehen des Fördervereins bereits seit der letzten Mitgliedsversammlung im Dezember 2022 ein zentrales Thema.

2022 hatten die Musikschulfreunde noch bei den Veranstaltungen „Konzert der 100“ und „Kulturwiese“ in Schopfheim für die Bewirtung gesorgt. Ansonsten wurden Kostenzuschüsse für Konzerthonorare, die Verpflegung von Kursteilnehmern und die Miete eines Flügels gewährt.

Die letzten Jahre seien indes von einem „gewissen Dahindümpeln“ geprägt gewesen, so Würth. Wegen der ungeklärten Nachfolge drohte dem Förderverein letztlich die Auflösung, die nun abgewendet wurde.

Ausblick

Von Dungen kündigte die Einführung einer App für Lehrer, Schüler und Eltern an, die schon von 48 anderen Musikschulen genutzt werde und über die datensicher kommuniziert und informiert werden könne. Am 14. März 2026 steht in der Stadthalle Schopfheim ein Konzert zum 25-jährigen Bestehen des New Philharmonic Sound Orchesters, einem Ensemble der Musikschule Mittleres Wiesental, an. Dabei kommt es zu einem Zusammenspiel mit internationalen Gästen.

Finanzen

Laut Kassenwartin Ulrike Klemm ist der Kassenbestand im Jahr 2024 von gut 5850 Euro auf etwas mehr als 6120 Euro gestiegen. Einnahmen wurden vor allem durch Mitgliedsbeiträge und Spenden generiert. Auf der Ausgabenseite haben unter anderem ein Instrumentenkauf, die finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen sowie die Essensbezuschussung bei Kursen zu Buche geschlagen. Der Verein zählt aktuell 81 Mitglieder.

Wahlen

Neu gewählt wurden Heidrun Seidensticker (Vorsitzende), Sven Schwarzwälder (Kassierer), Daniela Landenberger (stellvertretende Kassenwartin) und Susann Provenzano (Schriftführerin).