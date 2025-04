One2Step und Release räumten gleich bei zwei Tanzwettbewerben Podestplätze ab. Der Mundelfinger Wanderpokal ging zum zum dritten Mal nach Furtwangen. In Randegg kannte die Spannung nach dem Finale kaum Grenzen.

Nach langer Probezeit und intensiver Vorbereitung war es endlich so weit. Mitte März reisten die zwei Furtwanger Tanzgruppen One2Step und Release gemeinsam mit Trainerin Simone Puchinger zum Jazztanzfestival nach Mundelfingen, um ihr tänzerisches Können unter Beweis zu stellen.

Insgesamt 15 Tanzgruppen gingen an diesem Abend in der voll besetzten Aubachhalle an den Start des Wettbewerbs.

Bewertet wurden neben der Choreographie auch Synchronität, Ausdruck, Schwierigkeit und die Ausführung der Tanzschritte.

Die fünf besten Gruppen

In die Endrunde gelangten letztlich die Gruppen Charlys Angels aus Blumberg, die Drama Queens aus Dunningen, die Swabian Pockets aus Epfendorf und die beiden Tanzformationen aus Furtwangen. Noch einmal bekamen Publikum und Jury die fünf besten Tänze des Abends gezeigt, und diese wurden erneut von der Jury bewertet. Auf den ersten Platz schaffte es wiederholt die 15-köpfige Tanzgruppe One2Step und konnte so ihren Sieg vom vergangenen Jahr erfolgreich verteidigen.

Mit Matrix überzeugt

Mit ihrer futuristischen Choreographie zum Motto Matrix ertanzten sie 273 von möglichen 300 Punkten, und der Wanderpokal der Stadt Hüfingen ging zum dritten Mal in Folge mit nach Furtwangen.

Mit Klasse bezaubern die Tänzerinnen der Gruppe Release aus Furtwangen. Foto: Rainer Bombardi

Platz drei eroberte sich die Tanzgruppe Release. Als tanzendes Orchester nahmen sie die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise zwischen Tempo und Rhythmus, Dissonanz und Harmonie und stießen zweifellos auf gute Resonanz.

Vergangenen Samstag stand dann der zweite Termin beim Showtanzwettbewerb in Randegg/Gottmadingen für die Tanzgruppen des TV Furtwangen an. Das Publikum fieberte den Darbietungen ebenso entgegen wie die Akteure.

Neun Gruppen in Randegg

Dann hieß es Vorhang auf für die neun Showtanzgruppen, die an diesem Abend an den Start gingen. Auch hier wurden wieder schwungvolle, mitreißende Choreographien aufs Parkett gezaubert, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Zitternd und gespannt

Eine lange Pause vor der Rangverkündigung ließ vermuten, dass der Jury die Entscheidung nicht leicht gefallen war.

Erneut tanzte sich die Gruppe Release aufs Podest und sicherte sich zum zweiten Mal den dritten Platz. Zitternd und gespannt standen die in schwarz gekleideten Matrix- Tänzerinnen von One2Step gemeinsam mit der Tanzformation Dance Explosion auf der Bühne, als zuletzt noch die Ränge zwei und eins verkündet wurden. Als Sieger und ein weiteres Mal Titelverteidiger ging auch an diesem Abend überglücklich die Gruppe One2Step hervor.

Freude auch bei Trainerin

Trainerin Simone Puchinger freut sich gemeinsam mit ihren zwei Tanzgruppen über diese hervorragenden Ergebnisse, die sie gemeinsam erreichten.