1 Ein Erinnerungsfoto von 2019: Bürgermeister Ferdinand Truffner freut sich gemeinsam mit der Moderatorin Nadja Gontermann. Foto: Lück

2026 soll Empfingen wieder das Mekka der Feierwütigen im Sendegebiet des privaten Radiosenders werden.









Der Hitradio-Antenne-1-Festival-Spaß, den die Fans in Empfingen bereits zwei Mal erleben konnten, geht 2026 weiter. Der Sender kündigt auf seinen Internetseiten an: „Nach dem denkwürdigen Doppel in Empfingen und unserem Feiertag in Kirchheim unter Teck im September 2023 zieht die Festival-Familie am 16. Mai 2026 wieder zurück auf den Festplatz nach Empfingen.“