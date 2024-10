Freude in den Hotels Traube Tonbach und Bareiss: Sie sind als einzige in Baden-Württemberg mit drei Michelin-Keys ausgezeichnet worden.

Als zwei von insgesamt sechs Tophotels in Deutschland wurden die Hotels Traube Tonbach und Bareiss bei der Premiere der neuen Auszeichnung, den Michelin-Keys, mit der höchsten Michelin-Auszeichnung von drei Schlüsseln prämiert. Die Freude darüber in den Betrieben ist groß. Zwei Schlüssel gab es zudem für das Hotel Engel Obertal.

Mit dem neu eingeführten Bewertungssystem erweitert der Guide sein Portfolio auf den Hotelsektor und würdigt die bemerkenswertesten Unterkünfte mit einem, zwei oder drei Michelin-Keys, heißt es in einer Mitteilung des Hotels Traube Tonbach. Die Bekanntgabe fand mit geladenen Hoteliers und Branchenvertretern im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt statt. Hotelinhaber Heiner Finkbeiner von der Traube Tonbach nahm die Auszeichnung persönlich entgegen.

„Wir sind sehr glücklich und geehrt, in dieser ohnehin sehr feinen Hotelselektion des Michelin als eine der besten Adressen für außergewöhnliche Reiseerlebnisse prämiert worden zu sein. Das ist nicht nur besonderer Erfolg für unser Hotel, sondern eine ausdrückliche Anerkennung für das Engagement aller unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, dankt der Hotelier seinem Team und ergänzt: „Überdies finde ich es gut und wertvoll für die Hotellerie, dass ein renommierter Guide wie Michelin künftig ein größeres Augenmerk auf das Gasterlebnis und die Serviceexzellenz im gesamten Hotel legen wird. “

Die Traube Tonbach punktet laut Michelin in „traumhafter Urlaubskulisse“ inmitten des idyllischen Naturparks Schwarzwald mit authentischem Charme. Das Hotel kombiniere zudem mit seiner 235-jährigen Geschichte Schwarzwälder Tradition und Moderne in gelungener Harmonie.

Das Hotel Bareiss sei ein renommiertes Haus mit einem großzügigen Wellnessbereich und weitläufigen Außenanlagen, heißt es in einer Mitteilung des Guide Michelin. Das Hotel überzeuge unter anderem mit einem eleganten Landhausstil, neun Pools und einem Naturteich.

Gast steht immer im Mittelpunkt

Hannes und Britta Bareiss, die Juniorchefs, sprechen im Hinblick auf die öffentliche Ehrung mit drei Keys von einem „ganz großen Augenblick“. Und das nicht nur für die Familie, sondern für alle Mitarbeiter. Immer stehe der Gast im Mittelpunkt. „Jede Leistung, für die wir gelobt werden, gehört ihm. Wir sind zutiefst dankbar und zusammen mit dem gesamten Team sagen wir: danke“, wird Hannes Bareiss in einer Mitteilung des Hotels zitiert. „Den Inspektoren des Michelins für ihr Vertrauen in die Kontinuität unserer Leistung. Unseren Gästen für ihre Treue und das Strahlen in ihren Gesichtern, wenn wir sie begeistern konnten.“

Auch Heiner Finkbeiner betonte in Frankfurt: „Unser Fokus war und bleibt, das alles nicht für Auszeichnungen zu tun, sondern stets für den Gast.“