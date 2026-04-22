Freude in Bad Liebenzell: Der Wald bringt ein sattes Plus

Weil der Holzpreis hoch ist, bringt der Bad Liebenzeller Forst 2025 über 150.000 Euro ein. Trotz Klimawandel geht es dem Wald noch gut.
Die Stadt Bad Liebenzell kann jeden Cent an Mehreinnahmen gut gebrauchen. Deshalb war im Gemeinderat die Freude groß, als Revierförster Alex Volkert die Zahlen aus dem vorigen Jahr präsentierte. Mit rund 37.000 Euro Gewinn hatte er geplant. Gut 156.000 Euro sind es geworden. Für diese Vervierfachung gibt es zwei Gründe: den Holzpreis und Fördergelder für klimaangepasstes Waldmanagement.