Was für ein gigantischer Auftakt für Franca Sauer aus Alpirsbach und Sandra Keck aus Baiersbronn bei der TV-Kochshow „The Taste“ auf Sat.1. Franca begeisterte die Jury auf ganzer Linie, und auch Sandra konnte sich am Ende freuen.

Die Nervosität ist Franca Sauer anzumerken. Aber wen wundert das. Innerhalb weniger Minuten muss alles passen. Jeder Koch-Schritt, jede geschmackliche Abstimmung.

Und die 23-Jährige aus Alpirsbach hatte sich auch ganz schön was vorgenommen. Choux au Craquelin, ein französischer Klassiker, gefüllt mit Miso und Avocadocreme, einen Sous-vide gegarten Kabeljau, Pilz-Dashi und einen Grünen Apfel-Chili-Salat war der Griff ins oberste Regal der Kochkunst.

Auch ein offener Schnürsenkel wirft Franva nicht aus der Bahn

Doch die Profiköchin, die nach einer Ausbildung im „Wilden Mann“ in Aalen mittlerweile Chef de Partie Patisserie im Familien- und Natur Resort Moar Gut in Großarl in Österreich ist, lässt sich trotz der Hektik nicht mal von einem offenen Schnürsenkel aus der Bahn werfen.

Funktioniert der Backofen so, wie sie es sich vorstellt? Wird der Teig so, wie er sein soll? Fast schon detailbesessen komponiert die Alpirsbacherin ihre Löffel für die Juroren Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.

Neun Komponenten auf dem Löffel bei „The Taste“

Als die vier Löffel an die Jury gehen, wächst die Nervosität bei Franca wieder. Kann ihr Löffel überzeugen? „Auf dem Löffel waren neun Komponenten drauf. Und in dieser Zeit alles perfekt hinzubekommen, war natürlich eine Stresssituation“, erzählt Franca.

Tim Raue: „Das war ein fantastischer Löffel“

Die ersten Reaktion könnten Zweifel aufkommen lassen. Alexander Hermann und Co. sind vom starken Duft des Löffels überrascht. Doch dann ergreift Hermann das Wort: „Soll ich Euch sagen, was ich so unfassbar sensationell bei dem Löffel finde? Ich war total skeptisch. Ganz komisch erst in der Nase. Und dann esse ich den und finde so viel tolle Geschmackskomponenten da drauf. Sensationell.“

Bei Franca fällt die Anspannung etwas ab und sie kann sich schon mal ein bisschen freuen. Das kann doch nicht mehr schief laufen, oder? Und auch die anderen Starköche sind völlig aus dem Häuschen. Tim Raue kommentiert: „Das war ein fantastischer Löffel.“ Wow, was für ein Lob von einem der besten Sterneköche Deutschlands.

Für diesen Coach entscheidet sich Franca

Kein Wunder also, dass alle vier Köche ihre Hebel umlegen und sich damit bei Franca als Coach bewerben. Sie kann selbst auswählen, mit wem sie zusammen kochen darf. Die Antwort dauert nicht lange: Da die 23-Jährige mittlerweile in Österreich arbeitet und lebt, schlägt ihr Koch-Herz auch für den Österreicher in der Jury: Alex Kumptner. Der freut sich riesig.

Franca ist im Team Alex Kumptner. Foto: SAT.1/Benedikt Müller

Wenig später legt dann die zweite Lokalmatadorin aus dem Landkreis Freudenstadt los. Sandra Keck aus Baiersbronn, Hobbyköchin und Online-Redakteurin diverser Food-Magazine. Sie hat sich dafür entschieden, Khinkali auf die Löffel zu bringen – georgische Teigtaschen.

Zitterpartie für Sandra Keck bei „The Taste“

Doch für die Jury wird die Baiersbronnerin zu einer kleinen Herausforderung. Denn sie lässt die vier Starköche kaum zu Wort kommen. Warum sie sich bei „The Taste“ beworben habe? „Eine Freundin hat zu mir gesagt: Du bewirbst Dich da, sonst darfst Du nicht zur Hochzeit nach Kanada.“ Sandra zieht sich selbst durch den Kakao: „Ich glaube, ich habe die Coaches zugelabert.“

Und auch der Löffel ist für die Jury eine kleine Challenge. „Eine kulinarische Weltreise, die ich noch nicht ganz verstehe“, sagt Alex Kumptner.

Die ersten drei Köche sagen Nein. Und Sandra Keck scheint schon nicht mehr mit dem Weiterkommen zu rechnen. Doch kann sie es kaum glauben: Alexander Herrmann drückt das grüne Licht an und wird ihr Coach. „Ich hätte gerne irgendein geheimes Zeichen, nur Du und ich. Dass ich zeigen kann, wenn ich zu Wort kommen möchte“, sagt ihr Coach zu ihr schließlich mit einem Augenzwinkern.

Wie es weitergeht? Das erfährt man mittwochs im Fernsehen auf Sat.1 ab 20.15 Uhr. Auf Joyn geht das schon immer eine Woche im Voraus.