Freude im Zweckverband: Mahlberg und Ettenheim schließen Projekt „Gewerbepark Dyn A5“ ab

Die Schulden sind getilgt, die Erschließungsverträge abgelaufen: Die Industrieflächen sind nach rund 30 Jahren vollständig im Besitz der Städte Mahlberg und Ettenheim.
An Erfolgsbilanzen in den Jahresabschlüssen der „Dynamischen Industrieflächen an der A5“ (Dyn A5) hat man sich seit Jahren gewöhnt. Die nun von Ettenheims Kämmerer Alexander Ruchti in der Zweckverbandsversammlung vorgetragenen Jahresabschlüsse 2022 und 2023 bestätigten die positiven Bilanzen der Vorjahre. Mit einer solchen darf auch im Wirtschaftsplan für 2026 gerechnet werden.