Beim DRK im Kreis Rottweil ist die Freude groß: Der renommierte „Deutsche Preis für Notfallmedizin“ geht an einen ganz besonderen Mann – der einst in den eigenen Reihen seinen Dienst tat.

Im Rahmen des Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizin Kongresses haben der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling und Jörg Brokmann von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin den renommierten „Deutschen Preis für Notfallmedizin“ an Christoph Redelsteiner verliehen.

Redelsteiner ist aus Rottweil, hat in den 90er-Jahren auch beim DRK in Rottweil gearbeitet und gilt – das mag manchen überraschen – als „Pionier des österreichischen Rettungsdienstes“. Mit seiner Forschung und Lehre hat er, wie bei der Preisverleihung deutlich wurde, die präklinische Versorgung entscheidend geprägt – nicht nur in Österreich, sondern auch international.

Einsatz für die sozialen Aspekte

Sein Einsatz für die Integration sozialer Aspekte in das Rettungswesen und seine Expertise in präklinischer Krisenintervention wurden bereits durch das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt.

David Häske, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Zentrums für öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung (ZÖGV) am Universitätsklinikum Tübingen und Notfallsanitäter beim DRK Tübingen, erwähnte in seiner Laudatio auch Redelsteiners Dissertation an der Uni Bielefeld, bei der er auch die Notwendigkeit der Lenkung und Beratung von Notrufern und Patienten, die keiner Hospitalisierung bedürfen, sowie die Versorgungsstrukturen im Bereich Sozialarbeit, Pflege und Primärversorgung beleuchtet.

Seit 1984 im Rettungsdienst

Redelsteiner, der seit 1984 im Rettungsdienst und auch heute noch als Notfallsanitäter, First Responder und Feuerwehrmann aktiv ist, bezog sich in seiner Dankesrede auf einige seiner Mentoren wie Peter Safar, den österreichisch-amerikanischen Entdecker der Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Franz Sieger aus Rottweil ein Vorbild

Er bedankte sich aber auch bewundernd bei seinem ehemaligen Rottweiler Schichtkollegen Franz Sieger, der nach Jahrzehnten im Rettungsdienst „ohne Bandscheibenvorfall, Zynismus und Burn-out“ in Rente ging und Vorbild sei. Zu den letzten zwei Schichten von Franz Sieger war Redelsteiner angereist um mit seinem Freund und Kollegen noch einmal gemeinsam zu arbeiten.