French Open: Zweitrunden-Aus für Eva Lys in Paris

1 Eva Lys ist bei den French Open als letzte deutsche Spielerin raus. Foto: Frank Molter/dpa Für die deutschen Tennis-Damen sind die French Open schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin schied die deutsche Nummer eins in Runde zwei aus.







Paris - Eva Lys ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verlor in Paris gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko mit 4:6, 4:6 und konnte dabei nicht an ihre gute Leistung beim Erstrundensieg gegen die an Nummer 28 gesetzte Amerikanerin Peyton Stearns anknüpfen. Nach 1:19 Stunden stand das Aus bei windigem und teilweise regnerischem Wetter fest.