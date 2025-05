French Open: Schwacher Start, starke Steigerung: Zverev in Runde drei

Schwacher Start, starke Steigerung: Zverev in Runde drei

Paris - Ein Satz zittern, drei Sätze wie im Training: Tennisstar Alexander Zverev hat bei den French Open nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende mühelos die dritte Runde erreicht. Der Vorjahresfinalist setzte sich in Paris gegen den Niederländer Jesper de Jong mit 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 durch. Zverev verwandelte nach 2:58 Stunden seinen zweiten Matchball und folgte Daniel Altmaier in Runde drei. Bei den Frauen sind dagegen alle deutschen Spielerinnen bereits ausgeschieden.