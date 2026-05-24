Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf Jahre unantastbar? Ein paar Youngster wollen es nicht dazu kommen lassen. Wer die großen Talente sind und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.
Paris - Bei der Titeljagd im Tennis herrscht aktuell Langeweile. Jannik Sinner dominiert, und bei einer Rückkehr des aktuell verletzten Carlos Alcaraz läuft alles auf ein Duell der beiden Ausnahmekönner hinaus. Doch es gibt ein paar Jungstars, die sie herausfordern wollen. Das sind die Top-Talente bei den am Sonntag beginnenden French Open.